Пятница, 25 Января 2019 16:03

АрмИнфо. Полиция Армении опровергает информацию СМИ об отставке Валерия Осипяна.В заявлении Полиции, в частности, говорится: <Некоторые СМИ опять распространяют слухи об отставке начальника полиции Армении, ссылаясь на неаргументированные и вымышленные сведения.

Вновь призываем СМИ воздержаться от попыток дезориентации общества и понять раз и навсегда, что превращая должностных лиц в мишень посредством вымышленных <сведений>, вы наносите удар ведомству и государству, а также ставите под опасность репутацию СМИ, поскольку ложь всегда разоблачается и может обесценить всю вашу деятельность>, - говорится в распространенном заявлении полицией.