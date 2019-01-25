Пятница, 25 Января 2019 15:48

АрмИнфо.Находящийся под арестом второй президент Армении Роберт Кочарян пристально следит за развивающимися в Армении, Арцахе и регионе процессами. Об этом говорится в заявлении самого Кочаряна.

В заявлении, в частности, подчеркивается: "Власти страны под руководством премьер- министра Никола Пашиняна, проявляют непозволительную беспомощность при управлении государством. Качество парламентского большинства не дает возможности поверить в то, что новая власть в состоянии эффективно руководить страной. Уже очевидно, что в ближайшем будущем мы станем очевидцами большого разочарования, являющегося печальным, но предсказуемым результатом невыполнимых и популистских обещаний нового режима. А цена за ошибки в экономике, внешней и внутренней политике будет чрезвычайно высока. К сожалению, мы все будем вынуждены заплатить эту цену".

По его словам, любой промах в урегулировании карабахского конфликта ( а они уже есть) может привести к необратимым и судьбоносным последствиям.

Касаясь своего "дела" Кочарян, в частности, заметил, что арест был осуществлен с нарушением закона с целью его устранения из политической жизни. Однако эти попытки, по утверждению второго президента, являются бесперспективными. "Меня сделали политическим заключенным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело, сфабрикованное несколькими авантюристами, уже развалилось. Каждый его эпизод станет одной из позорных страниц нашей истории, вне зависимости от того, что все его авторы и исполнители будут наказаны по всей строгости закона",- написал Кочарян заверив, что арест не сможет сломить его или заставит отказаться от политической деятельности, несмотря на ожидания нынешних властей.

Кочарян также поблагодарил своих сторонников за их последовательную борьбу. "Поверьте, это не борьба за свободу одного человека, а за те ценности, которые лежали в основе всех наших побед. Спасибо всем тем, кто не поддается чувству страха и не соглашается с толпой. Не сомневаюсь, что происходящее кратковременно, потому что у лжи жизнь всегда коротка, потому что ни одна власть, основанная на фальши, невежестве и ненависти, никогда не имела долгой истории", - заключил второй президент Армении.