Пятница, 25 Января 2019 15:21

АрмИнфо.Никаких аналогий между событиями в Венесуэле и Армении нет и быть не может, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в Москве после заседания ЕАК.

По его словам, разница прежде всего в том, что в отличие от Венесуэлы в Армении не было столкновений и жертв. Кроме того, подчеркнул он, события в Армении на 100% соответствовали всем правовым процедурам и Конституции. <В случае с Венесуэлой непонятно, насколько это все соответствует Конституции этой страны. Создается ощущение, что там не все соответствует Конституции>, - отметил Пашинян, добавив, что Армения пока следит за ситуацией в Венесуэле. <Любое решение должно быть приемлемо для народа Венесуэлы>, - резюмировал Пашинян.