Пятница, 25 Января 2019 15:21

АрмИнфо.Россия и Турция смогли прийти к консенсусу по сирийскому вопросу: Анкара будет терпеть власть Башара Асада в качестве главы Сирии. Об этом 25 января на пресс-конференции в Ереване заявил директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении, тюрколог, профессор Рубен Сафрастян.

Он отметил, что недавно Турция сделала заявление о том, что не имеет каких-либо территориальных притязаний в отношении Сирии, однако, незадолго до этого Анкара заявила о своем намерении осуществить третье вторжение на северной границе в Сирии. По мнению эксперта, это также свидетельствует о том, что в некоторых вопросах по сирийскому урегулированию между сторонами появился консенсус. "Вообще, после заявления главы США Дональда Трампа о том, что американские войска будут выведены с территории Сирии, между Россией и Турцией активизировались переговоры по данной проблематике. И на данном этапе Анкара не станет выступать против власти Асада", - подчеркнул Сафрастян.

Эксперт отметил, что, несмотря на то, что в ряде вопросов интересы России и Турции по Сирии не совпадают, на данный момент сторонам удалось договориться по ключевым вопросам.