Пятница, 25 Января 2019 15:19

АрмИнфо.Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приветствует способность Армении справиться с последствиями смены власти мирным путем и в соответствии с положениями Конституции. Об этом говорится в резолюции зимней сессии ПАСЕ на основе доклада Роджера Гейла, который представил оценки прогресса стран, подлежащих мониторингу.

ПАСЕ призывает власти Армении после проведения выборов возобновить реформы в ключевых областях, таких как борьба с домашним насилием, подкупом избирателей и злоупотреблением административным ресурсом во время выборов. Организация также призывает обеспечить расследование уголовных, в том числе связанных с трагическими событиями марта 2008 года, коррупцией. При этом ПАСЕ подчеркивает необходимость строго проведения расследования в соответствии с принципами верховенства закона, справедливости, независимости судебной системы. Доклад также детально представляет последние события в Армении.