Пятница, 25 Января 2019 15:17

АрмИнфо. Для исправления ошибок не следует делать прямо противоположные шаги, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том. правильным ли было решение прежних властей страны вступить в ЕАЭС.

"Вы знаете, что когда я был депутатом, я был против членства в ЕАЭС. После этого я неоднократно говорил, что если мы считали что-то неправильным, это не значит, что для исправления ошибки нужно делать прямо противоположные шаги",- заявил он.

В качестве примера он привел позицию бывшего президента США Барака Обамы по Ираку. "Барак Обама считал, что Джордж Буш-младший поступил неправильно, когда ввел войска в Ирак. Он решил сделать прямо противоположное, вывести войска из Ирака. И что мы получили - ИГ... Факт то, что Армения член ЕАЭС. Не думаю, что резкие повороты полезны в дипломатии. Наши усилия сейчас направлены на то, чтобы сделать ЕАЭС более эффективным, то же касается ОДКБ. Мы делаем все возможное, чтобы членство Армении в ЕАЭС было более эффективным, полезным и перспективным", - резюмировал Пашинян.