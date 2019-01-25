Пятница, 25 Января 2019 13:31

АрмИнфо.24 января Примиритель Финансовой Системы вручил награды банкам РА. Банк ВТБ (Армения) по итогам сотрудничества с финансовым Примирителем Армении был признан лучшим в трёх номинациях: “Лучший финансовый партнёр 2018 года”, “Лучший сотрудничающий специалист 2018 года”, а также “Лучший финансовый партнёр 10-тилетия”.

В номинации “Лучший сотрудничающий специалист 2018 года” награду получила Анна Багдасарян, сотрудник отдела Правового обслуживания по общим делам Юридического управления.

Генеральный директор-Председатель Директората Банка ВТБ (Армения) Иван Телегин: В течение последних 10-ти лет Банк ВТБ (Армения) получал звание лучшего банка в РА, сотрудничающего с финансовым Примирителем Армении, и сегодня Банк удостоился высшей награды, подтверждающей неоспоримый профессионализм и высококлассную работоспособность. Одной из главных задач любого банка - быть надёжным финансовым партнёром.