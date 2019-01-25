Пятница, 25 Января 2019 13:00

АрмИнфо.. Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров по расширению Евросоюза Йоханнес Хан посетит Армению 29 января. Об этом АрмИнфо сообщили в делегации ЕС в РА.

Согласно источнику, в ходе визита европейский комиссар проведет переговоры с президентом Арменом Саркисяном и премьер-министром

Николом Пашиняном. В тот же день Йоханнес Хан будет принят главой МИД Армении Зохрабом Мнацаканяном, после чего состоится пресс-конференция главы МИД РА и европейского чиновника.

Ране АрмИнфо со ссылкой на доклад Еврокомиссии сообщало, что Европейский Союз предоставит Армении кредит в размере более 700 млн евро на реализацию инфраструктурных проектов. В докладе отмечается, что выделяемые Армении кредитные ресурсы станут частью общей помощи ЕС странам, участвующим в программе "Восточное партнерство" - Армении, Азербайджану, Грузии, Украине, Молдове и Беларуси. Общий бюджет программы, которая будет финансироваться совместными усилиями Европейского Союза и Всемирного Банка, составит 13 млрд евро. Проект предусматривает строительство автомобильных и железных дорог общей протяженностью 4800 километров, а также развитие портов, аэропортов, логистических центров и контрольно-пропускных пунктов. В Брюсселе считают, что развитие инфраструктуры в странах-участницах "Восточного партнерства" - Грузии, Азербайджане, Армении, Молдове и Украине - будет способствовать экономическому росту в этих странах и созданию новых рабочих мест. Завершение некоторых проектов планируется уже в 2020 году, а некоторых - только к 2030. Отметим, что ранее в Ереване уже обозначили направления финансирования. В числе приоритетных проектов, в, частности, указывалась реконструкция трассы Арташат - Агарак, являющейся частью строительства транспортного коридора "Север-Юг". На реализацию данного проекта, как ожидается, ЕС

предоставит 450 млн евро. До 2030 года среди главных задач называется программа модернизации автомобильной дороги Ереван - Ванадзор стоимостью в 7,5 млн евро, реконструкция дороги Гюмри-Бавра - 41 млн евро, а также строительство нового пограничного пункта в

Мегри - 15 млн евро. Напомним также, что на саммите "Восточного партнерства" в 2017 году шесть государств-членов программы были включены в Транс- европейскую транспортную сеть - масштабный проект, цель которого - усовершенствование транспортной системы Евросоюза и его соседей. "Восточное партнерство" (ВП) - это программа Европейского союза, запущенная еще в Париже в 2009 году. Идея проекта была представлена министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. ВП ставит перед собой основную задачу - развитие связей ЕС с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Армения в 2017 году на саммите в Брюсселе подписала соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС.