Пятница, 25 Января 2019 12:59

АрмИнфо.33-ое Всеобщее собрание АРФД выступило с заявлением по Арцахскому вопросу.

В заявлении отмечается, что зафиксированные Декларацией независимости и Конституцией Арцахской Республики статус независимого государства и территориальная целостность не поддаются торгам. <Подписание соглашения о военно-политическом союзе между Республикой Армения и Республикой Арцах в сжатые сроки является экстренной необходимостью. АРФД выражает безоговорочную поддержку властям Нагорного Карабаха в вопросах социально-экономического развития, безопасности и территориальной целостности страны и выражает свою готовность продолжать эту приверженность>,- говорится в заявлении. Принимая во внимание активизацию переговоров вокруг Арцаха в последние месяцы, партия выражает обеспокоенность, связанную с заявлениями и шагами, сделанными сторонами конфликта и посредниками.

33-ее Общее собрание АРФ Дашнакцутюн констатирует: переговоры должны проходить при полном участии властей Республики Арцах; власти Армении обязаны продолжать выступать на международных платформах как гаранты независимости и безопасности Арцаха.