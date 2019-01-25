Пятница, 25 Января 2019 12:12

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию из Швейцарии, где принимал участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сегодня премьер-министр Армении выступит с речью, посвященной началу председательства Армении в органах Евразийского экономического союза, в штаб- квартире Евразийской экономической комиссии в Москве. Председательство в этой организации в 2019 году перешло к Армении.

Сегодня во второй половине дня также запланирована встреча Пашиняна с премьер- министром России Дмитрием Медведевым. При этом Пашинян, скорее всего, не встретится с президентом Владимиром Путиным. Как рассказал 23 января пресс- секретарь главы РФ Дмитрий Песков, встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не значится в рабочем графике российского лидера Владимира Путина на 25 января. "Насколько я знаю, не планируются (переговоры с президентом РФ). Вы знаете, они часто общаются и по телефону и они очень часто встречаются. Пятница - достаточно такой день насыщенный у президента, поэтому не знаю, будут ли какие-то изменения, пока такие контакты не согласовывались", - заявил Песков журналистам. Вечером делегация, возглавляемая премьер-министром Армении, вернется в Ереван. Отметим, что последний раз переговоры между ними в Москве проходили в конце прошлого года. Одной из главных тем была цена на газ. Тогда Россия и Армения не смогли достигнуть соглашения, однако затем Пашинян сообщил, что диалог с Путиным продолжился по телефону, и что в результате решение было найдено. После визита в Москву Пашинян отправится в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель.