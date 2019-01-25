Пятница, 25 Января 2019 12:07

АрмИнфо.Специальная следственная служба (ССС) Армении разрешила предпринимателю Самвелу Майрапетяну, обвиняемому в пособничестве во взяточничестве, выезд за границу. Об этом сообщил корреспонденту АрмИнфо адвокат обвиняемого Карен Батикян.

"ССС разрешила Самвелу Майрапетяну выезд из страны на лечение, после чего он должен вернуться", - заявил Батикян. Напомним, что Самвел Майрапетян был задержан ССС 7-го октября 2018 года. Ему выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (Соучастие во взяточничестве). Апелляционный суд 27 декабря освободил Майрапетяна под залог в 30 млн. драмов ($60 тыс.). Защита Майрапетяна просила ССС вернуть ему паспорт с целью выехать за границу на лвчение, мотивируя это тем, что в Армении невозможно организовать и обеспечить специализированное лечение, "поскольку в Республике Армения нет транслюминального дренирования".

8-го января паспорт Майрапетяну вернули, но, согласно заявлению адвокатов, ему было запрещено выезжать из Армении. ССС выступила с заявлением касательно заболевания Самвела Майрапетяна. В заявлении отмечалось, что для прояснения некоторых вопросов, связанных с состоянием Майрапетяна, 14 ноября 2018 г была назначена судебно-медицинская экспертиза, а ее проведение поручено межведомственной комиссии. Заключение экспертизы пока не получено. "Утверждение стороны защиты о том, что операция по удалению камня из желчевыводящих протоков возможна лишь за рубежом, неоднозначно, поскольку согласно полученным сведениям, подобные операции проводятся и в Армении", - говорилось в заявлении следственного органа.

Тем не менее, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17-го января принял решение о применении промежуточной меры по делу бизнесмена и владельца Второго общественного телевидения Самвела Майрапетяна. "Принимая во внимание тот факт, что, по мнению специалистов - врачей, лечение Майрапетяна в Армении осуществить невозможно, в частности, из-за отсутствия возможности транслюминального дренирования, из решения ЕСПЧ следует, что ему необходимо разрешить отправиться в Германию, в ту больницу, где он ранее проходил лечение раньше", - отмечачлось в сообщении ЕСПЧ.

Между тем, 25-го января в беседе с журналистами министра здравоохранения Арсен Торосян заявил, что Минздрав выдал свое профессиональное заключение касательно состояния здоровья бизнесмена Самвела Майрапетяна как следственному органу, так и ЕСПЧ. "На данный момент я не уверен, что могу раскрыть медицинскую тайну, скажу лишь, что позиция, высказываемая следственным органом, включает и нашу.

Следовательно, ознакомившись с мнением следствия, вы можете быть уверены, что ознакомились с нашим", - заявил Торосян. На вопрос журналиста, способна ли Армения обеспечить Майрапетяну лечение с применением предписанного ему транслюминального дренирования, глава Минздрава ответил: "А вы уверены, что ему на данный момент показан именно этот метод?".