Пятница, 25 Января 2019 11:09

АрмИнфо.Министерство ЧС Армении сообщает, что 25-го января по положению на 09:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Варденяцский перевал закрыт только для автомобилей с прицепом, а для пассажирских-труднопроходим.

На автодорогах Сюникского марза, регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

"Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении ведомства.