Пятница, 25 Января 2019 11:05

АрмИнфо.Вопросы армяно-словацких отношений стали предметом обсуждений в ходе состоявшейся накануне в Давосе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны отметили важность активизации сотрудничества между правительствами двух стран, чтобы придать новый импульс торгово-экономическим отношениям.

Петер Пеллегрини также сообщил, что в ближайшее время планируется визит спикера парламента Словакии в Армению, который также будет способствовать расширению двусторонних связей. Вместе с тем он отметил, что вопрос о ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией стоит в повестке парламента Словакии, и этот процесс будет завершен в ближайшее время.

Отметим, что Никол Пашинян в рамках всемирного экономического форума в Давосе провел также короткие встречи с королем Бельгии Филиппом, премьер-министрами Испании и Грузии Педро Санчесом и Мамукой Бахтадзе.

Визит премьер-министра Пашиняна в Швейцарскую Конфедерацию завершился