Пятница, 25 Января 2019 11:04

АрмИнфо. В рамках всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. В частности, собеседники коснулись развития армяно-литовских политических и экономических отношений, отношений Армения-Европейский Союз, в том числе, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

Никол Пашинян подчеркнул важность ратификации данного соглашения странами ЕС в короткие сроки и поблагодарил президента Литвы за завершение процесса в парламенте страны. Глава правительства также коснулся проводимых в Армении реформ и отметил, что состоявшиеся в декабре внеочередные парламентские выборы имеют историческое значение для Армении, так как впервые за последние десятилетия результаты выборов ни у кого не вызвали никаких сомнений. По словам премьер-министра, международные наблюдательские организации также подтвердили свободный, честный и прозрачный характер выборов.

Даля Грибаускайте приветствовала шаги возглавляемого премьер-министром Пашиняном правительства, направленные на развитие и укрепление демократии, а также выразила готовность своей страны поддержать Армению в проведении реформ.