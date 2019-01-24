Четверг, 24 Января 2019 18:13

АрмИнфо. "Банк ВТБ (Армения)" и СК "ИНГО Армения" признаны лучшими партнерами офиса Финомбудсмена РА как за 10-летие, так и по итогам 2018 года. Об этом 24 января на пресс-конференции, приуроченной десятилетию деятельности офиса финансового примирителя Армении, заявила финомбудсмен Пируз Саргсян.

"Одним из ключевых моментов в нашей деятельности является решение споров посредством примирения сторон. И по итогам сотрудничества с финансовыми организациями мы определяем лучших партнеров", - пояснила П. Саргсян.

Вместе с тем, Финомбудсмен вручила грамоты лучшим партнерам-специалистам банковского сектора и страховой сферы. Так, за содействие решению рассматриваемых дел грамоты получили главный специалист юридического управления Банка ВТБ (Армения) Анна Багдасарян и специалист департамента регулирования заявок по страхованию недвижимости СК "Росгосстрах Армения" Лусине Акопян.