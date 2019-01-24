Четверг, 24 Января 2019 17:12

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 24 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран (ИРИ) в РА Сейеда Казема Саджади.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян приветствуя гостя, отметил должный уровень армяно-иранских отношений, основанных на крепкой вековой дружбе и взаимном доверии.

Спикер высоко оценил усилия и последовательную работу посла для более ёмкой повестки двусторонних отношений, заверив, что НС также готово для их расширения содействовать любой взаимовыгодной инициативе.

Коснувшись межпарламентского сотрудничества, руководитель законодательного органа подчеркнул важность взаимодействия групп дружбы, что будет способствовать максимальной активизации двусторонних связей.

Сейед Казем Саджади, поздравив Мирзояна с вступлением в должность, пожелал успехов. Посол, оценив эффективное взаимодействие ИРИ и РА на международных площадках, заверил, что Иран всегда был и продолжает оставаться рядом с Арменией. Посол особо выделил высокий уровень взаимных визитов, отметив, что они всемерно содействуют сближению отношений двух стран и народов.

Собеседники обсудили повестку двустороннего многообразного сотрудничества, в частности подчеркнули важность стимулирования торгово-экономических связей, заметив, что налицо все еще неиспользованный потенциал развития и расширения армяно-иранского взаимодействия. Стороны выразили уверенность, что углублению экономических связей может содействовать также продуктивное использование возможностей свободных экономических зон Мегри и Араза.