|Банк "ВТБ Армения" и СК "ИНГО Армения" признаны лучшими партнерами Офиса Финомбудсмена за десятилетие
|Посольство РА в РФ: Информация о ДТП под Воронежем с участием микроавтобуса с армянскими номерами оказалась неверной
|Спикер Национального Собрания и посол Ирана в Армении обсудили перспективы расширения сотридничества между странами
|Посол Армении в США встретился с конгрессменом Джимом Коста
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию «Вход Свободный» для новых клиентов - представителей малого и среднего бизнеса
|Экс-министр ИД Арцаха: Серж Саргсян сделал все возможное, чтобы сдача территорий вокруг Карабаха произошла руками его преемника
|В 2019 году в Армении продолжится процесс возвращения вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР
|Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд встреч с лидерами государств
|По делу о незаконной приватизации разданского лесхоза в СК приглашены еще несколько бывших высокопоставленных чиновников
|Давид Ананян призвал работников культуры и представителей шоу-бизнеса до середины марта задекларировать свои доходы
|Еркир Цирани: Ответы партии "Гражданский договор" идентичны заявлениям представителей Республиканской партии Армении
|Эдуард Агаджанян: Автопарк аппарата премьера резко сократится - из 50 машин останутся лишь 7
|Правительство Армении одобрило проект указа президента РА "Об утверждении соглашения о защите секретной информации в рамках СНГ"
|Артур Месчян считает недопустимым реализацию проекта "Старый Ереван" в нынешнем виде
|Дело по оффшорному скандалу экс-главы СПИСА Армении возобновлено
|Глава КГД: Патриотизм, ценностная система и адекватная оплата работника являются краеугольным камнем борьбы с коррупцией
|Главный архитектор столицы: Во многих кварталах Еревана количество аварийных домов выходит за рамки допустимого
|Руководство GeoProMining обсудило перспективные программы в регионе с губернатором Гегаркуникского марза (видео)
|Ереванский филиал Российского экономического университета получит 2100 кв.м площади
|Президент Финляндии с трибуны ПАСЕ коснулся карабахской проблемы
|Главный архитектор Еревана рассказал о планах мэрии по строительству канатной дороги и новых станций метро в столице
|Глава Комитета по управлению госимуществом" Государство пока не определилось с имуществом экс-главы армянской таможни
|При посольстве Армении в Украине появится должность военного атташе
|Армения и Гонконг отменяют визовый режим
|Кочарян: В период моего президентства Армения никогда не пыталась сыграть на противоречии супер-держав
|Правительство Армении одобрило к ратификации протокол к соглашению о взаимодействии стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|Министр: В 2019 году размер государственных пособий социально необеспеченным семьям в Армении останется на том же уровне, что и в 2018 году
|Глава Совбеза Армении опровергает слухи о своем назначении на пост главы ЦИК
|Прогноз: Ни Армения, ни Азербайджан закрыть границы с Ираном неспособны
|Бако Саакян принял участие в заседании военного совета Армии обороны Арцаха
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|Влад Асатрян избран председателем Совета попечителей Национального университета архитектуры и строительства
|Премьер-министр Нидерландов поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность главы армянского правительства
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|Британский эксперт: На фоне призыва Минской группы к подготовке обществ к миру, давосская встреча глав Армении и Азербайджана внушает надежду
|Давид Ананян о выданных в КГД премиях: это абсолютная дезинформация
|Директору детского садика "Лаптерик" предьявлено обвинение в присвоении в особо крупных размерах, а также злоупотреблении должностными полномочиями
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|Прага получила запрос генпрокуратуры Армении о выдаче племянника экс-президента Сержа Саргсяна
|Пашинян на тематическом форуме "Формируя будущее демократии": Пресса в Армении сегодня свободна, как никогда прежде
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АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает акцию “Вход свободен”, разработанную специально для новых клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые ведут оптово-розничную торговую, производственную деятельность, а также деятельность, связанную с импортом и экспортом товаров. Акция будет действовать до 10.03.2019г.
Акция «Вход Свободный» является набором услуг расчетно-кассовых операций, позволяющий оптимизировать расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, получить доступ к качественному сервису и удовлетворить все необходимые потребности Клиента.
Акция «Вход Свободный» включает в себя:
По истечении срока действия услуг (1 год) клиент будет обслуживаться по тарифам, действующим на текущий момент в Банке.
Банк ВТБ (Армения) предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям малого и среднего бизнеса пользоваться услугой дистанционной системы “Банк-Клиент”. Также, оплату можно совершить по платежным терминалам.
С подробной информацией можно ознакомиться по данной ссылке: https://ru.vtb.am/small/cassa/transfer/index.php
Банк ВТБ (Армения) стремится к улучшению и развитию системы обслуживания малого и среднего бизнеса в РА.
Подробную информацию об условиях и тарифах акций можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на официальном сайте www.vtb.am и в Контактном центре Банка по номеру 87-87.
|Банк "ВТБ Армения" и СК "ИНГО Армения" признаны лучшими партнерами Офиса Финомбудсмена за десятилетие
|Посольство РА в РФ: Информация о ДТП под Воронежем с участием микроавтобуса с армянскими номерами оказалась неверной
|Спикер Национального Собрания и посол Ирана в Армении обсудили перспективы расширения сотридничества между странами
|Посол Армении в США встретился с конгрессменом Джимом Коста
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию «Вход Свободный» для новых клиентов - представителей малого и среднего бизнеса
|Экс-министр ИД Арцаха: Серж Саргсян сделал все возможное, чтобы сдача территорий вокруг Карабаха произошла руками его преемника
|В 2019 году в Армении продолжится процесс возвращения вкладов граждан в Сбербанке бывшего СССР
|Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд встреч с лидерами государств
|По делу о незаконной приватизации разданского лесхоза в СК приглашены еще несколько бывших высокопоставленных чиновников
|Давид Ананян призвал работников культуры и представителей шоу-бизнеса до середины марта задекларировать свои доходы
|Еркир Цирани: Ответы партии "Гражданский договор" идентичны заявлениям представителей Республиканской партии Армении
|Эдуард Агаджанян: Автопарк аппарата премьера резко сократится - из 50 машин останутся лишь 7
|Правительство Армении одобрило проект указа президента РА "Об утверждении соглашения о защите секретной информации в рамках СНГ"
|Артур Месчян считает недопустимым реализацию проекта "Старый Ереван" в нынешнем виде
|Дело по оффшорному скандалу экс-главы СПИСА Армении возобновлено
|Глава КГД: Патриотизм, ценностная система и адекватная оплата работника являются краеугольным камнем борьбы с коррупцией
|Главный архитектор столицы: Во многих кварталах Еревана количество аварийных домов выходит за рамки допустимого
|Руководство GeoProMining обсудило перспективные программы в регионе с губернатором Гегаркуникского марза (видео)
|Ереванский филиал Российского экономического университета получит 2100 кв.м площади
|Президент Финляндии с трибуны ПАСЕ коснулся карабахской проблемы
|Главный архитектор Еревана рассказал о планах мэрии по строительству канатной дороги и новых станций метро в столице
|Глава Комитета по управлению госимуществом" Государство пока не определилось с имуществом экс-главы армянской таможни
|При посольстве Армении в Украине появится должность военного атташе
|Армения и Гонконг отменяют визовый режим
|Кочарян: В период моего президентства Армения никогда не пыталась сыграть на противоречии супер-держав
|Правительство Армении одобрило к ратификации протокол к соглашению о взаимодействии стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
|Министр: В 2019 году размер государственных пособий социально необеспеченным семьям в Армении останется на том же уровне, что и в 2018 году
|Глава Совбеза Армении опровергает слухи о своем назначении на пост главы ЦИК
|Прогноз: Ни Армения, ни Азербайджан закрыть границы с Ираном неспособны
|Бако Саакян принял участие в заседании военного совета Армии обороны Арцаха
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Влад Асатрян избран председателем Совета попечителей Национального университета архитектуры и строительства
|Премьер-министр Нидерландов поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность главы армянского правительства
|В Армении выявлен случай незаконного оборота наркотических веществ в особо крупном размере
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24 января
|Британский эксперт: На фоне призыва Минской группы к подготовке обществ к миру, давосская встреча глав Армении и Азербайджана внушает надежду
|Давид Ананян о выданных в КГД премиях: это абсолютная дезинформация
|Директору детского садика "Лаптерик" предьявлено обвинение в присвоении в особо крупных размерах, а также злоупотреблении должностными полномочиями
|Военнослужащие ЮВО в Армении приступили к отборочному этапу состязаний по "снайперскому биатлону"
|Прага получила запрос генпрокуратуры Армении о выдаче племянника экс-президента Сержа Саргсяна
|Пашинян на тематическом форуме "Формируя будущее демократии": Пресса в Армении сегодня свободна, как никогда прежде
|Армен Саркисян: Сочетание науки и политики особенно важно с точки зрения будущего
|Никол Пашинян поговорил по телефону с Джоном Болтоном: Вопрос Арцаха не был затронут
|Бако Саакян с участниками Общего собрания АРФД обсудил вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики
|Советник президента Арцаха: Любые встречи даже неформальные, способствуют возобновлению переговоров
|Габриел Казарян опять назначен замминистром спорта и по делам молодежи
|Гарегин Баграмян назначен на должность первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении
|Пашинян о командировках: Нужно быть требовательным с точки зрения качественных и количественных показателей
|Вопросы сотрудничества обсудили спикер армянского парламента и глава делегации ЕС в РА
|Пашинян: Не только правительство несет ответственность за преодоление бедности, но и сами граждане.
|Экс-премьер дал показания по очередному коррупционному делу
|Премьер-министр: Депутаты распущенного парламента также с превеликим удовольствием получали 13 зарплату
|Никол Пашинян: Многие высококвалифицированные кадры отказываются работать в госсекторе из-за низких зарплат
|Минздрав Армении в очередной раз откладывает полное внедрение рецептурного отпуска медикаментов
|В 2019 году в Армении в рамках госзаказа будет внедрена новая программа по установке стента при закупорке сосудов головного мозга
|Решением премьер-министра Армении Гегам Геворкян назначен заместителем министра сельского хозяйства
|Исполнительный директора компании "Синопсис Армения" избран главой Совета попечителей Национального политехнического университета
|Премьер Польши поздравил Никола Пашиняна с назначением
|Никол Пашинян о встрече с Алиевым: Никаких тайных заговоров нет, и быть не может
|Минздрав Армении увеличил бюджет программы по улучшению репродуктивного здоровья армянских семей
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