Четверг, 24 Января 2019 16:50

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает акцию “Вход свободен”, разработанную специально для новых клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые ведут оптово-розничную торговую, производственную деятельность, а также деятельность, связанную с импортом и экспортом товаров. Акция будет действовать до 10.03.2019г.

Акция «Вход Свободный» является набором услуг расчетно-кассовых операций, позволяющий оптимизировать расходы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса, получить доступ к качественному сервису и удовлетворить все необходимые потребности Клиента.

Акция «Вход Свободный» включает в себя:

обслуживание банковского счета - бесплатно в течение 1-ого года;

начисление на остаток драмового счета в течение 1 года: 3 % (вместо 0,1% стандартного процента);

международная платежная карта MasterCard Business - бесплатное предоставление и обслуживание в течение 1-ого года (вместо стандартного тарифа 15 000 драмов РА).

По истечении срока действия услуг (1 год) клиент будет обслуживаться по тарифам, действующим на текущий момент в Банке.

Банк ВТБ (Армения) предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям малого и среднего бизнеса пользоваться услугой дистанционной системы “Банк-Клиент”. Также, оплату можно совершить по платежным терминалам.

С подробной информацией можно ознакомиться по данной ссылке: https://ru.vtb.am/small/cassa/transfer/index.php

Банк ВТБ (Армения) стремится к улучшению и развитию системы обслуживания малого и среднего бизнеса в РА.

Подробную информацию об условиях и тарифах акций можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на официальном сайте www.vtb.am и в Контактном центре Банка по номеру 87-87.