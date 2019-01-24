Четверг, 24 Января 2019 16:46

АрмИнфо.Серж Саргсян сделал все возможное, чтобы сдача территорий вокруг Карабаха произошла руками его преемника. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал экс министр иностранных дел Арцаха Арман Меликян.

В частности, он отметил: "Призыв "готовить народы к миру" не является для нас проблемой. Вопрос заключается в том, за счет ущемления важнейших интересов какой из сторон должен быть достигнут этот мир? По сути, Серж Саргсян, публично гарантировавший сдачу подконтрольных армянской стороне территорий вокруг Арцаха, ускользнул от реализации данного обещания, сделав все возможное, чтобы это произошло руками его преемника. Причем, для Сержа Саргсяна оправданием было то, что территории должны быть сданы в обмен на статус. Меж тем, сегодня о статусе и речи нет. Это наряду с апрельской войной было переговорным "достижением" Саргсяна за последние два года его правления".

При этом, по мнению экс-министра, у армянской стороны может быть эффективная внешняя политика, которая застрахует от множества бессмысленных и опасных потерь, но для этого власти Армении должны, прежде всего, выразить желание вести политику, а затем задействовать профессиональный потенциал, необходимый для ее разработки и реализации.