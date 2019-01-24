Четверг, 24 Января 2019 15:45

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на полях всемирного экономического форума в Давосе провел ряд встреч с лидерами государств.

С президентом Швейцарии Ули Мауэром, обсуждались, в частности, вопросы двустороннего сотрудничества. Как передает пресс-служба правительства РА, Ули Мауэр высоко оценил уровень двусторонних отношений в политической сфере, указав на важность активизации экономического взаимодействия.

Стороны договорились при помощи дипломатических представительств уточнить те сферы, которые могут стать перспективными для развития сотрудничества. Они выразили убеждение, что в итоге будут созданы хорошие возможности для реализации конкретных инвестиционных проектов.

Никол Пашинян подчеркнул, что в вопросе развития демократии высоко оценивает опыт Швейцарии, и Армения заинтересована в двустороннем сотрудничестве в реализации реформ в различных сферах.

В ходе встречи с президентом Руанды Полем Кагаме Никол Пашинян обсудил вопросы, касающиеся экономического сотрудничества, в частности, в реализации инвестиционных программ. Стороны посчитали перспективной сферу информационных технологий. Поль Кагаме подчеркнул, что наслышан об успехах в деятельности центра "Тумо", и Руанда заинтересована в развитии сотрудничества в данном направлении.

В свою очередь, премьер-министр Пашинян сообщил, что в октябре этого года в Армении будет проведен Всемирный форум информационных

технологий, и пригласил руандийские компании принять в нем участие.

Собеседники также коснулись сотрудничества в рамках Международной организации Франкофонии. Поль Кагаме высоко оценил саммит в Ереване и отметил, что он открыл новую страницу в отношениях между странами.

На полях форума Никол Пашинян провел также короткую встречу с президентом Украины Петром Порошенко и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.