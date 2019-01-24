Четверг, 24 Января 2019 15:39

АрмИнфо.В рамках дела о коррупционных проявлениях в ходе приватизации лесного фонда Раздана в Следственный комитета для дачи показаний помимо бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна были приглашены и экс-губернатор Котайка Коваленко Шахгалдян, бывший глава Комитета кадастра и недвижимости Манук Варданян, и экс-директор ГНКО "Армлес" Мартун Матевосян.

Об этом АрмИнфо сообщили в Следственном комитете Армении. Овик Абрамян уже успех опровергнуть в СМИ свою причастность к этому делу и наличие в разданском лесхозе участка. "Это очередное грязное дело, пришиваемое мне, как и то, что пытались подстроить по событиям 1 марта",- заявил Абрамян.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужила публикация в портала <Этк> от 28 сентября 2018 г <Чиновники приватизировали в Цахкадзоре 60 га леса>. Согласно порталу, помимо указанных лиц к коррупционной сделке имели причастность сын экс-генпрокурора Агвана Овсепяна, брат экс- депутата от "Дашнакцутюн" Агвана Варданяна, супруга экс "оппозиционного" депутата Рубена Акопяна, экс-посол Армении в Дании Грачья Агаджанян, людие близкие к боксеру Артуру Абраму, экс-мэр Раздана Арам Даниелян, сын его бывшего советника, супруга убитого криминального депутата Арутюна Карагезяна (Карамели Арут).