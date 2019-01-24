Четверг, 24 Января 2019 15:25

АрмИнфо.Председатель Комитета госдоходов (КГД) Давид Ананян призвал работников культуры и представителей шоу-бизнеса до середины марта представить годовую налоговую декларацию о доходах. Об этом он заявил 24-го января после заседания правительства в беседе с журналистами.

По словам Ананяна, в вопросе выполнения налоговых обязательств нет привилегированных. Глава ведомства опроверг информацию, что армянскому певцу Тата в КГД позволили не платить налоги с доходов. "Певец Тата является всенародным любимцем, но и он не имеет прерогатив не платить налоги", - отметил он.

На сегодня никто из представителей шоу-бизнеса так и не откликнулся на сентябрьский призыв КГД добросовестно исполнить свои налоговые обязательства. В связи с этим, по словам Анаяна, в настоящее время налоговые инспектора проводят текущие проверки, в том числе посещают рестораны и объекты досуга и призывают в установленным порядке фиксировать выступления представителей шоу-бизнеса. Давид Ананян выразил надежду на то, что до установленного срока - середины марта с.г. налогоплательщики в лице представителей шоу-бизнеса все же успеют задекларировать свои доходы.

Еще 10 сентября 2018 года, на встрече с журналистами глава КГД Давид Ананян заявил, что в сфере культуры "в совершенстве" сформирована культура уклонения от уплаты налогов. "К примеру, у нас есть любимые певцы и певицы, они пишут и исполняют патриотические песни, но до сих пор кто-либо из них не представил годовую декларацию о доходах", - сказал председатель КГД, подчеркнув, что данная императива действует уже порядка 25 лет.

Уже в декабре прошлого года КГД выступил с заявлением, в котором призвал представителей шоу-бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность, декларировать свои доходы. В противном случае, налоговое ведомство напоминало, что незаконная предпринимательская деятельность может привести и к уголовной ответственности.