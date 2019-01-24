Четверг, 24 Января 2019 15:19

АрмИнфо.Ответ представителей партии "Гражданский договор" в связи с нашумевшим вопросом с премиями - "все осуществлено по закону" напоминает заявления представителей Республиканской партии - "по документам все законно". Об этом говорится в заявлении партии "Еркир Цирани", поступившем в АрмИнфо.

"Еркир Цирани" подчеркивает, что совпадают не только заявления, но и дела представителей бывших и нынешних властей: "Несмотря на критику Никола Пашиняна в бытность свою оппозиционером платных стоянок и камер по наблюдению за трафиком, они продолжают функционировать. Но бывают случаи, когда представители ГД в своих заявлениях даже "превосходят" республиканцев - об "авторитарном" Иране, о том, что "зарплата в 660.000 является по армянским меркам маленькой"".

Отметим, что в канун Нового года представители Нового правительства выписали довольно крупные премии самим себе и некоторым руководящим сотрудникам, что вызвало негативный общественный резонанс.