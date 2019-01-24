Четверг, 24 Января 2019 15:04

АрмИнфо. Автопарк аппарата премьера резко сократится - из 50 машин останутся лишь 7. Об этом сообщил глава аппарата правительства Эдуард Агаджанян.

Он отметил, что сейчас служебными машинами помимо премьера и вице-премьеров, пользуются глава аппарата правительства, его заместители, секретарь Совета национальной безопасности, начальники управлений, главы офисов при кабмине, советники и некоторые помощники премьера.

После соответствующих реформ служебными машинами будут пользоваться лишь премьер, вице-премьеры и секретарь Совбеза. "Даже я сам не буду пользоваться служебной машиной. Водители уже проинформированы о сокращениях",- заявил глава аппарата.