Четверг, 24 Января 2019 14:33

АрмИнфо. Руководство компании GPM Gold провело встречу с губернатором Гегаркуникского марза Гнелем Саносяном и и.о. мэра города Варденис Арамом Мелконяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, генеральный директор компании Анатолий Гоготин представил руководствy марза текущую деятельность Сотского месторождения, инвестиционные проекты, направленные на техническое переоснащение производства, социально­экономические показатели актива и динамику роста. Стороны ознакомились с реализованными в регионе социальными проектами и обсудили возможности по сотрудничеству .

<ГеоПроМайнинг Голд> эксплуатирует Сотское золотоносное месторождение и является самым крупным работодателем в Гегаркуникском регионе. В настоящее время на руднике работает 756 человек.

Инвестиции на развитие Сотского месторождения за 11 лет составляют 67 млн.долларов. Только в 2018 году компания вложила на техническое развития месторождения 9,573 млн. долларов.

GeoProMining, основанная в 2001 году, является международной частной компанией с диверсифицированной ресурсной базой золота и других металлов. Предприятия GeoProMining расположены в России и в Армении. В Армении GeoProMining принадлежат два предприятия - Агаракский медно- молибденовый комбинат (АММК) и компания GPM Gold, разрабатывающая Сотское золотоносное месторождение и управляющая Араратской золотоизвлекательной фабрикой.

Компания вложила более $ 505 млн. долларов в экономику Армении

Социальные инвестиции компании в Республику Армения за последние 11 лет превысили 8,5 млн.долларов США.