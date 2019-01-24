Четверг, 24 Января 2019 13:29

АрмИнфо. С 3 марта 2019 года граждане Армении и жители специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики смогут осуществлять взаимные поездки без наличия въездных виз. Решение об этом принято на заседании правительства РА 24 января.

Представляя проект решения, министр иностранных дел РА Зохраб Мнацаканян отметил, что жители специального административного района Гонконг КНР смогут находиться в Армении в течение 180 дней, а граждане Армении смогут посещать Гонконг на срок не более 30 дней. Отмена визового режима, продолжил министр, станет стимулом для взаимного привлечения инвестиций и туристов.

Министр также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры об

отмене визового режима и с Китайской Народной Республикой. После

решения имеющихся проблем, связанных с миграционным риском, стороны

приступят к обсуждениям по проекту соглашения.

В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян подчеркнул важность этих документов, которые позволят активизировать двусторонние торгово-экономические отношения, привлекать больше инвестиций и наращивать туристический потенциал. По его данным, ежегодно Армению посещают от 6 до 7 тысяч китайских туристов, и отмена визового режима позволит значительно нарастить эти показатели.