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АрмИнфо. С 3 марта 2019 года граждане Армении и жители специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики смогут осуществлять взаимные поездки без наличия въездных виз. Решение об этом принято на заседании правительства РА 24 января.
Представляя проект решения, министр иностранных дел РА Зохраб Мнацаканян отметил, что жители специального административного района Гонконг КНР смогут находиться в Армении в течение 180 дней, а граждане Армении смогут посещать Гонконг на срок не более 30 дней. Отмена визового режима, продолжил министр, станет стимулом для взаимного привлечения инвестиций и туристов.
Министр также добавил, что в настоящее время ведутся переговоры об
отмене визового режима и с Китайской Народной Республикой. После
решения имеющихся проблем, связанных с миграционным риском, стороны
приступят к обсуждениям по проекту соглашения.
В свою очередь, вице-премьер Тигран Авинян подчеркнул важность этих документов, которые позволят активизировать двусторонние торгово-экономические отношения, привлекать больше инвестиций и наращивать туристический потенциал. По его данным, ежегодно Армению посещают от 6 до 7 тысяч китайских туристов, и отмена визового режима позволит значительно нарастить эти показатели.
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|Бако Саакян с участниками Общего собрания АРФД обсудил вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики
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|Габриел Казарян опять назначен замминистром спорта и по делам молодежи
|Гарегин Баграмян назначен на должность первого заместителя министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении
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|Пашинян: Не только правительство несет ответственность за преодоление бедности, но и сами граждане.
|Экс-премьер дал показания по очередному коррупционному делу
|Премьер-министр: Депутаты распущенного парламента также с превеликим удовольствием получали 13 зарплату
|Никол Пашинян: Многие высококвалифицированные кадры отказываются работать в госсекторе из-за низких зарплат
|Минздрав Армении в очередной раз откладывает полное внедрение рецептурного отпуска медикаментов
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|Премьер Польши поздравил Никола Пашиняна с назначением
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|На таможенном пункте "Баграташен" со вчерашнего дня проходит акция протеста торговцев
|Beeline получил сертификат корпоративного членства уровня "Благотворитель" Центра искусств Гафесчян
|СНБ Армении призывает владельцев машин, скопившихся на таможенном пункте "Баграташене" вывезти оттуда транспортные средства в течении 7 дней
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|Минздрав: хирургическое лечение онкологических заболеваний в Армении будет полностью покрываться госзаказом
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