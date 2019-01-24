Четверг, 24 Января 2019 13:28

АрмИнфо.Политические деятели Армении должны проводить исходящий из ее национальных интересов курс, он не должен быть ни пророссийским, ни прозападным, он должен быть проармянским. Об этом на своей страничке в Facebook написал арестованный по обвинению в свержении конституционного строя второй президент Армении Роберт Кочарян.

"В период своего президентства я проводил именно такой курс. Мы проводили сбалансированный внешнеполитический курс и никогда не пытались сыграть на противоречиях суперх-держав. Наоборот, мы пытались найти свои интересы в той плоскости, где совпадали интересы сверх-держав. И, возможно, в этом причина того, что сегодня у нас отличные отношения как с Россией, так и Европой и США, а также с Грузией и Ираном",- написал Кочарян.