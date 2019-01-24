Четверг, 24 Января 2019 12:22

АрмИнфо.. Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян опровергает информацию СМИ о том, что он в ближайшее время будет назначен председателем Центризбиркома.

В заявлении Григоряна, в частности, говорится о том, что его назначение на этот пост противоречит Конституции страны. "Согласно Конституции, членом ЦИК может стать тот гражданин, чьи критерии подходят критериям, выдвигаемым при баллотировании в парламент. Меж тем, Григорян не баллотировался в парламент именно потому, что не соответствовали критерии, то есть были проблемы с цензом на постоянное жительство в Армении в течение пяти лет. Григорян в течение последних 4 лет был зарегистрирован в Арцахе",- говорится в заявлении.