Четверг, 24 Января 2019 11:57

АрмИнфо. 24 января в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании военного совета Армии обороны, посвященном обобщению итогов 2018-го года и планам на 2019-ый год.

В своем выступлении глава государства коснулся работ, проведенных в сфере военного строительства в 2018- ом году, дал поручения по надлежащему осуществлению предусмотренных в 2019-ом году программ.

Президент Саакян дал удовлетворительную оценку проведенным в 2018-ом году работам, подчеркнув, что Армия обороны успешно выполнила свою миссию по обеспечению защиты и безопасности страны и народа, неприступности границ государства, внесла важный вклад в дело сохранения стабильности и мира в регионе. Остановившись на планах 2019-го года, президент отметил, что для их эффективного осуществления требуется ежедневная кропотливая и скоординированная работа и выразил уверенность, что Армия обороны, все ее подразделения, как всегда, сделают все возможное для надлежащего выполнения поставленных задач. <Государство в свою очередь будет постоянно держать в центре особого внимания задачи военного строительства, последовательное повышение обороноспособности наших вооруженных сил, решение социально- бытовых задач военнослужащих>, - отметил Бако Саакян.