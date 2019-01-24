Четверг, 24 Января 2019 11:56

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 24-го января по положению на 09:00 часов в Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги.

Согласно источнику, Варденяцский перевал закрыт только для автомобилей с прицепом, а для остальных-труднопроходим. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах Сюникского марза, регионов Амасия и Ашоцк Ширакского марза, а также на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов транспортных средств.