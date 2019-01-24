Четверг, 24 Января 2019 11:54

АрмИнфо. Председателем Совета попечителей Национального университета архитектуры и строительства избран председатель Совета ЗАО "Камурджшин", член Союза строителей Армении Влад Асатрян.

Как передает пресс-служба Комитета градостроительства РА, избрание Влада Асатряна состоялось накануне в ходе заседания Совета

попечителей. В повестку заседания были включены вопросы избрания председателя Совета, годовой отчет ректора, выполнение бюджета вуза предыдущего года и утверждение бюджета 2019 года, утверждение штатных единиц. В качестве кандидатов в председатели Совета попечителей были выдвинуты кандидатуры Как самого Влада Асатряна, так и главного архитектора Еревана Артура Месчяна, однако последний взял самоотвод. В результате голосования большинством голосов Влад Асатрян избран главой Совета.

Пресс-служба Комитета градостроения напоминает, что под руководством Влада Асатряна компания "Камурджшин" возвела такие объекты, как Давидашенский мост, эстакада на площади Дружба, а также мосты в Аштараке, Степанаване, Нор Аджне и через приграничную реку Аракс.