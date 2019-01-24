Четверг, 24 Января 2019 11:51

АрмИнфо. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздравил Никола Пашиняна с назначением на должность главы армянского правительства.

В поздравительной телеграмме, которую распространила пресс-служба исполнительного органа, в частнсоти, отмечается: "Ваше превосходительство! Примите мои искренние поздравления с назначением на пост премьер-министра. Бархатная революция была должным образом ознаменована проведением свободных и конкурентоспособных парламентских выборов. Мирные и демократические перемены в Армении не остались незамеченными. Рассчитываю на сотрудничество с Вами как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате, и уверен, что наши страны будут продолжать сотрудничать в конструктивном духе. Я высоко ценю наше сотрудничество в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейсим Союзом и Арменией (CEPA), Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития. Я убежден, что это приведет к положительным результатам. Ожидаю обсуждений этих и других вопросов с Вами в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Желаю вам успехов в преодолении всех вызовов, с которыми Вы столкнетесь на пути к укреплению достижений бархатной революции".