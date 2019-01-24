Четверг, 24 Января 2019 11:48

АрмИнфо.Главным управлением по особо важным делам Следственного комитета Армении (СК) выявлен случай незаконного оборота наркотических веществ в особо крупном размере - около 2,4 кг.

Как передает пресс-служба СК РА, на основании полученных данных в ходе предварительного следствия выяснилось, что гражданин Грузии, армянин по национальности, 1982 года рождения занимался на территории Армении незаконным оборотом наркотических веществ. Следствием было установлено, что последний в арендованной квартире хранил наркотические препараты различных видов в особо крупном размере. Речь, в частности, идет о 303,32 гр гашиша, 3,2827 гр "МДМА" (метилендиоксиметамфетамин), 1,965 гр различных видов формул "Спайса" и 123,41 гр кокаина.

Следствием также установлены личности четырех лиц, вовлеченных в преступную группу. Всем им предъявлены обвинения на основании 2

пункта 3 части 266 статьи Уголовного кодекса Армении, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. В отношении двух обвиняемых объявлен розыск, отдано распоряжение об их выявлении и представлении к органу, ведущему следствие.

В отношении четвертого обвиняемого - 36-летнего гражданина Грузии, по национальности армянина, суд общей юрисдикции Еревана принял решение применить залог в размере 20 млн драмов. Ведущий следствие орган

установил, что обвиняемый не только находится на свободе, но и продолжает свою преступную деятельность. В этой связи, была

представлена апелляционная жалоба. 10 января 2019 года Апелляционный суд Армении признал применение залога неприемлемым, и отменил решение суда низшей инстанции. Обвиняемый был обнаружен в Ереване, при лично досмотре у него было обнаружено 0,2 гр. кокаина, а также 2,47 гр "метамфетамина", 10, 92 гр "спайса". На основании полученных доказательств ему предъявлено новое обвинение на основании 2 пункта, 3 части 266 статьи УК РА, в его отношении применен арест.