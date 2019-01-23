Среда, 23 Января 2019 20:09

АрмИнфо.Прокуратура Праги получила запрос генпрокуратуры Армении о выдаче племянника экс-президента Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, сообщил РИА Новости представитель столичного надзорного ведомства Алеш Цимбала.

<Могу подтвердить, что городская прокуратура Праги получила из республиканской генпрокуратуры официальный запрос генпрокуратуры Армении об экстрадиции в эту страну господина Нарека Саргсяна. Теперь предстоит работа по рассмотрению соответствующих документов. Лишь после этого будет подано предложение об объявлении допустимости или недопустимости экстрадиции>, - сказал он. Согласно чешскому законодательству, окончательное решение о возможности экстрадиции иностранных граждан принимает министр юстиции. При этом его решение может не соответствовать постановлениям местных судов. Напомним, что Нарек Саргсян и его охранник были объявлены в розыск в Армении 5 июля по обвинению в хранении оружия и наркотиков, которые были обнаружены в ходе обыска в его квартире. Полиция Армении в сотрудничестве с Интерполом и зарубежными коллегами 6 декабря в Праге обнаружила находящегося в международном розыске Нарека Саргсяна - сына Александра (Сашик) Саргсяна. Во время обнаружения при нем был фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. Полиция обратилась в Генпрокуратуру для организации процесса экстрадиции Саркисяна.