АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе выступил на тематическом форуме под названием "Формируя будущее демократии". Спикерами обсуждения выступили также президент Колумбии Иван Дуке Маркес, премьер- министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли, издатель New York Times Артур Грег Зальцбергер и гендиректор проекта "Менеджмент сегодня" Даниэла Баллоу Аарес. Модератором выступил замредактора журнала и главный экономический обозреватель The Financial Times Мартин Вольф.

Согласно информации пресс-службы аппарата премьер-министра, на вопрос модератора Пашинян заявил, что месяцем ранее в Армении прошли парламентские выборы, которые были признаны демократическими, свободными и прозрачными. По словам Пашиняна, Армения зафиксировала успехи в этом направлении, вместе с тем республика стоит перед важными вызовами, в частности, экономическим подкреплением демократии.

Премьер отметил, что Армения планирует внедрить новую категорию в предпринимательстве - микробизнес. Освободив данную категорию предпринимателей от налогов, как указал Пашинян, кабмин дает понять гражданам, что и они должны принять участие в экономическом росте страны, преодолении бедности и создании реальных возможностей. "Мы надеемся привлечь новые иностранные инвестиции, поскольку считаем, что в силах бороться с коррупцией, установить реальные законодательные императивы и мы готовы периодически упрощать поле для привлечения новых инвестиций", - заявил он.

Коснувшись свободы СМИ, Никол Пашинян заявил, что пресса в Армении сегодня свободна, как никогда прежде. "Но не все журналисты согласны со мной", - указал он. Пашинян выразил уверенность в том, что полная прозрачность в деятельности государственных должностных лицах и организациях, повысит доверие населения к политикам. Говоря о соцсетях в современном мире, Пашинян отметил, что революция в Армении была совершена при помощи социальных сетей, и он продолжает прямые трансляции на своей странице Facebook, за что его критикуют. Глава армянского правительства также коснулся проблемы фейк новостей и того, как она может повлиять на результаты выборов, что на сегодня является большой проблемой.