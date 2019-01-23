Среда, 23 Января 2019 19:41

АрмИнфо.Президент Армен Саркисян 23 января принял генерального секретаря Международной Пагуошской конференции ученых Паоло Кота- Рамусино.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян заметил, что он хорошо осведомлен об идеях, целях и усилиях движения, членами которого являются влиятельные ученые, политические и общественные деятели. По словам президента, Армения высоко ценит усилия людей, непосредственно вовлеченных в этот процесс.

В свою очередь лауреат Нобелевской премии генсек Паоло Кота-Рамусино отметил, что есть мысли о том, чтобы следующий съезд Пагушской конференции прошел в Ереване в ноябре 2019 года.

Президент заметил, что в Армении пройдет несколько крупных международных конференций в 2019 году. Саркисян заявил, что очень важно, когда заинтересованные политикой ученые собираются в одном месте.

Саркисян поприветствовал идею проведения конференции в Армении и выразил готовность оказать содействие ее организации в РА на высоком уровне.