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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в швейцарском Давосе, провел телефонную беседу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом Пашинян написал на своей странице в соцсети Фейсбук.
"Только что провел телефонную беседу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Обсудили вопросы, касающиеся региональной ситуации и двусторонних связей. И г-н Болтон, и я подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств",- пишет глава армянкого кабмина.
По словам Пашиняна, собеседники договорились продолжить обсуждения вокруг дальнейшего развития двусторонних отношений.
"П.С. Вопрос Арцаха не был затронут", - написал премьер.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Армению 24-го октября 2018 года посетил Ереван. Перед визитом в армянскую столицу Болтон посетил Москву, а 24-го октября - Баку. После Еревана Болтон посетил Грузию.
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|Никол Пашинян: Многие высококвалифицированные кадры отказываются работать в госсекторе из-за низких зарплат
|Минздрав Армении в очередной раз откладывает полное внедрение рецептурного отпуска медикаментов
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|Исполнительный директора компании "Синопсис Армения" избран главой Совета попечителей Национального политехнического университета
|Премьер Польши поздравил Никола Пашиняна с назначением
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|Минздрав Армении увеличил бюджет программы по улучшению репродуктивного здоровья армянских семей
|Напротив мэрии Еревана проходит акция протеста таксистов и водителей маршрутных такси
|На таможенном пункте "Баграташен" со вчерашнего дня проходит акция протеста торговцев
|Beeline получил сертификат корпоративного членства уровня "Благотворитель" Центра искусств Гафесчян
|СНБ Армении призывает владельцев машин, скопившихся на таможенном пункте "Баграташене" вывезти оттуда транспортные средства в течении 7 дней
|Песков: Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не значится в рабочем графике российского лидера
|Минздрав: хирургическое лечение онкологических заболеваний в Армении будет полностью покрываться госзаказом
|Глава Минздрава: Эпидемии вируса H1N1 в Армении нет
|Аппарат премьера Армении в 2018 году сэкономил 1 млрд драмов
|В 2019 году в Ереване пройдет международный форум "Аврора"
|Минздрав Армении обсуждает вопрос о повышении возрастного порога для вакцинации от вируса папилломы человека
|С 25 по 28 января температура воздуха в Армении постепенно поднимется 8-10 градусов
|Министерство здравоохранения Армении уже выдало свое профессиональное заключение касательно состояния здоровья Самвела Майрапетяна
|Минздрав Армении пересматривает системы "Скорой помощи" и продвигает идею "вечернего врача"
|"Процветающая Армения": Гагик Царукян не имеет отношения к событиям 1 марта
|Сторонники группы "Сасна Црер" проводят акцию протеста с требованием освободить Армена Биляна и Смбата Барсегяна
|Аналитик: Лишившись присутствия в Армении, Россия окончательно утеряет возможность доминирования на Кавказе
|Старейшая русскоязычная газета Армении на грани закрытия
|Аналитик: Растущее давление на Иран и противостояние Россия-Запад вновь придали Кавказу в глазах Вашингтона стратегическое значение
|В результате стрельбы в Араратской области ранены трое мужчин
|Алиев: Нам необходимо быть более сильными, более успешными и более эффективными для восстановления нашей территориальной целостности
|МЧС: Варденяцский перевал закрыт для автомобилей с прицепом
|Президент Узбекистана поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьер- министра Армении
|Посол: В Швеции считают революцию важным ориентиром для развития демократии в Армении
|В Давосе состоялась неформальная встреча Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым
|Премьер-министр Армении провел в Давосе ряд двусторонних встреч
|МИД Турции: Без разрешения нагорно-карабахского конфликта не может быть и речи о нормализации отношений между Турцией и Арменией
|В Армении наблюдается тенденция к снижению вызовов бригад скорой помощи и госпитализации по причине острых респираторных заболеваний - Минздрав
|Lydian: В Армении 1300 человек лишилось работы из-за незаконной блокады дорог ведущих к Амулсарскому месторождению
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 22-го января
|Министерство юстиции Армении предлагает установить новые правила перевозки детей в автомобиле
|Армен Саркисян и посол Египта в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|МИД РФ: Премьер-министр Армении посетит Москву 25 января
|Российский эксперт: В последние годы президентства Саргсяна Армения превзошла Грузию и Украину по уровню антироссийских настроений в обществе
|Российский эксперт: Бескомпромиссные настроения в армянском обществе относительно консенсусного решения карабахского конфликта, возможно, создаются оппонентами Пашиняна
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