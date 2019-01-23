Среда, 23 Января 2019 19:15

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в швейцарском Давосе, провел телефонную беседу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом Пашинян написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Только что провел телефонную беседу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Обсудили вопросы, касающиеся региональной ситуации и двусторонних связей. И г-н Болтон, и я подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств",- пишет глава армянкого кабмина.

По словам Пашиняна, собеседники договорились продолжить обсуждения вокруг дальнейшего развития двусторонних отношений.

"П.С. Вопрос Арцаха не был затронут", - написал премьер.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Армению 24-го октября 2018 года посетил Ереван. Перед визитом в армянскую столицу Болтон посетил Москву, а 24-го октября - Баку. После Еревана Болтон посетил Грузию.