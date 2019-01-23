Среда, 23 Января 2019 19:01

АрмИнфо.Учитывая тот факт, что переговорный процесс, как таковой на сегодняшний день не ведется, то усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ должны быть направлены на возобновление процесса. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо, комментируя вчерашнюю встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе заявил советник президента Арцаха Тигран Абрамян.

Касаясь участившихся неформальных встреч между Пашиняном и Алиевым, Абрамян заметил, что вне зависимо от того, в каком формате они пройдут, могут способствовать возобновлению переговоров. "Поэтому я считаю, не важно, является ли та или иная встреча официальной или нет, в любом случае, это весьма положительный процесс", - подчеркнул Абраамян.

Касаясь последнего заявления Минской группы ОБСЕ и формулировки о "необходимости подготовки обществ к миру", Абраамян подчеркнул, что для достижения мира посредники должны приложить усилия в направлении на искоренение институциональной армянофобии в Азербайджане. "Не думаю, что Армения и Арцах нуждаются в таких призывах. Политика войны и армянофобия на всех уровнях проповедуются в Азербайджане. Поэтому мне кажется, что данный призыв больше направлен Азербайджану, чем нам. Баку должен пересмотреть свою ксенофобскую политику, начиная с образования в школах и детсадах",- отметил он, подчеркнув, что не разделяет опасений о том, что посредники в обмен на мир, пытаются передать Азербайджану подконтрольные армянской стороне территории.

По его словам, не стоит искать каких-то теневых процессов в карабахском урегулировании. "Просто сопредседатели пытаются приложить усилия для возобновления переговоров, однако, апрельская четырехдневная война показала, что их усилия проходят даром. Вся ситуация с войной в апреле 2016 года была для нас и сопредседателей полной неожиданностью. С учетом того, что сопредседатели осознают угрозу эскалации, они стараются сделать все для возобновления переговоров", - завершил советник президента Арцаха.