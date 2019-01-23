Среда, 23 Января 2019 18:15

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook коснулся общественного недовольства относительно траты госсредств на командировки.

"Многие говорят о том, что та или иная делегация отправилась за рубеж за счет государственных средств. А за чей счет должна отправиться в поездки государственная делегация? То есть мы должны попросить у богачей деньги на поездки государственной делегации, чтобы потом они потребовали привилегий для себя, а мы бы не смогли отказать? Другое дело, что нужно быть требовательным с точки зрения качественных и количественных показателей",- отметил Никол Пашинян.