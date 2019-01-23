Среда, 23 Января 2019 18:12

АрмИнфо. Одним из вызовов для молодой демократии Армении является укрепление экономической мощи.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"У нас огромный успех в демократии, но есть и большие вызовы, а именно - сделать нашу демократию экономически более сильной и привлечь новые инвестиции. Наша цель - сделать наших граждан экономически сильнее. Мы собираемся создать новый сектор в нашей экономической структуре. Мы собираемся создать новую категорию - микробизнес, который будет освобожден от налогов в надежде, что мы вдохновим наших граждан",- заявил Пашинян, выступая во время дискуссии "Формирование будущего демократии".

При этом он подчеркнул, что не только правительство несет ответственность за преодоление бедности, но и сами граждане.