Среда, 23 Января 2019 16:24

АрмИнфо.В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевом мы обсудили официальное начало переговорного процесса. Об этом 23 января в прямом эфире в соцсети Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя свою вчерашнюю неофициальную встречу с президентом Азербайджана в Давосе.

"Что касается нашей вчерашней встречи, то организаторы встречи в Давосе спросили нас - каждого по отдельности, не будем ли мы против пообщается друг с другом, и мы согласились. Согласно нашей договоренности, если мы находимся в одном месте, то, как минимум, не будем избегать взаимных встреч", - подчеркнул премьер.

Что касается сути переговоров, Пашинян заявил: "По сути, в ходе нашей встречи мы больше обсуждали историю переговорного процесса. Когда и что прозиошло, какая на тот момент была ситуация и т.д. Естественно, мы обсудили также возможности, какие есть, и "невозможности" в контексте урегулирования процесса. Мы не обсуждали никаких конкретных деталей, мы просто обменялись мыслями. Это была своего рода возможность обменяться мыслями, ознакомиться с восприятием переговорного процесса каждого из нас", - подчеркнул премьер.

Пашинян также заметил, что уже были сделанные публичные заявления, которые полностью раскрывают содержание беседы в Давосе. "Хочу отметить, что есть некоторые политические деятели, которые пытаются внушить общественности, что есть какой-то тайный заговор по карабахской проблеме. Это абсурдные утверждения. Этого не может быть и все. Такие разговоры - результат неправильного восприятия ситуации", - заявил Пашинян.

Отметим, что Ильхам Алиев, ранее в беседе с РИА Новости, затронув тему контактов с армянским руководством, сообщил, что полноформатных переговоров пока не было, однако уже состоялось несколько "полезных бесед".