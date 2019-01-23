Среда, 23 Января 2019 16:04

АрмИнфо. На таможенном пункте "Баграташен" со вчерашнего дня проходит акция протеста торговцев, которые ввозят в Армению товары из Турции через Грузию.

Они недавно открыли входы и выходы на таможенный пункт, которые были закрыты со вчерашнего дня. Для переговоров с участниками акции в Баграташен прибыл глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

Торговцы заявили, что входы и выходы на таможню они открыли по просьбе Ванецяна. "В ходе встречи с Артуром Ванецяном мы пояснили ему причину нашего протеста. Раньше ввоз товаров из Грузии не был ограничен, теперь мы узнали, что можем ввезти лишь 25 кг, поскольку произошли изменения в законодательстве. Правда, Ванецян сказал, что сегодня будет сделано исключение, и вмы сможем провести через таможню скопившийся груз, но впредь будут действовать новые правила",- объяснили протестующие.

Они также отметили, что до недавнего времени заказывали из Турции вещи по почте и забирали их из Грузии, подчеркнув, что большинство торговцев не знали об изменениях в законе.

Отметим, что с 1 января 2019 года стоимость ввозимых товаров без учета таможенных пошлин и налогов была снижена в три раза, а вес - в два раза. Изменения предусмотрены Советом Евразийской экономической комиссии.

Комитет по госдоходам проинформировал физических лиц о том, что в соответствии с новым регламентом, если физические лица ввозят на таможенную территорию, для личного пользования товары, стоимость которых не превышает 500 евро, а вес 25 кг, плата не взимается. В случае превышения установленного предела товар следует оплатить, минимум по 4 евро за каждый килограмм, превышающий установленный предел.