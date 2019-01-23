Среда, 23 Января 2019 15:46

АрмИнфо. Центра искусств Гафесчян в третий раз вручил Beeline сертификат корпоративного членства уровня <Благотворитель> за поддержку образовательных и творческих программ для детей и молодежи.

Как сообщает пресс-служба компании, сотрудничество между Beeline и Центром искусств датируется с 2011 года. За этот период было реализовано множество образовательных программ, которые способствовали более глубинному знакомству детей с искусством посредством музейного образования.

<Сертификат является символом долгой дружбы. Это означает, что Beeline и Центр искусств объединились для осуществления важных дел в нашей стране, и наши дети могут получить здесь современное эстетическое образование. Я надеюсь, что этот год будет таким же эффективным, как и предыдущие, и уверен, что дети, посещающие Центр Гафесчян, узнают много нового и станут ближе к искусству> , - сказал гендиректор Beeline Андрей Пятахин.

Отметим, что Beeline и Центр искусств Гафесчян сотрудничают с 2011 года. В рамках длительного партнерства при поддержке компании в Центре регулярно проводятся творческие семинары, детские и юношеские программы, концерты классической музыки и другие образовательные проекты, направленные на эстетическое воспитание детей и юношества.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".