Среда, 23 Января 2019 15:39

АрмИнфо.Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не значится в рабочем графике российского лидера Владимира Путина на пятницу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пашинян посетит Москву 25 января <для встречи с коллегией Евразийской комиссии>. <Насколько я знаю, не планируются (переговоры с президентом РФ). Вы знаете, они часто общаются и по телефону и очень часто встречаются. Пятница - достаточно такой день насыщенный у президента, поэтому не знаю, будут ли какие-то изменения, пока такие контакты не согласовывались>, - заявил Песков журналистам. Делегация премьер-министра Армении Никола Пашиняна побывает в Москве 24-25 января.