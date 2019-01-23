Среда, 23 Января 2019 15:25

АрмИнфо.Эпидемии вируса H1N1 в Армении нет. Такое мнение высказал 23-го января журналистам министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. По словам Торосяна, в этом году прививки от гриппа проводятся в большом объеме, и высокая активность отмечается именно в нынешний период.

Вместе с тем, как отметил министр, ведомство не способно обеспечить весь спрос, поскольку в этом году ежегодно государство закупает вакцину от гриппа для целевых групп высокого риска - дети от 1 до 5 лет, беременные, лица с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет.

Однако на деле представители именно этих категорий стараются избежать вакцинации, и за получением прививки обращаются здоровые люди. "Пока у нас еще есть вакцина, которую мы распределяем между поликлиниками для удовлетворения спроса, однако вскоре и ее не будет, сезонность заболевания также пройдет, и Минздрав проведет закупку вакцин для нового сезона", - сказал Торосян.

Глава Минздрава признал, что в Армении был зарегистрирован единичный случай смерти человека, у которого был обнаружен вирус H1N1, но болезнь протекала на фоне тяжелого хронического заболевания. "У нас были также многочисленные случаи подтвержденного диагноза вируса H1N1, но все больные получили лечение и уже выписались из больниц", - пояснил он. Вирус H1N1, как указал Арсен Торосян, это всего штамм вируса гриппа, который подлежит лечению. Но эпидемии данного штамма или какого-либо другого в Армении нет и, по словам министра, в стране уже отмечается стабилизация ситуации.

Минздрав Армении 15 января сообщил, что в одной из больниц Армении от сердечно- легочной недостаточности скончался 62-летний мужчина, у которого был обнаружен также вирус гриппа H1N1. Смерть наступила из-за обострения сердечной недостаточности. Уже 22 января Минздрав сообщил, что в Армении наблюдается тенденция к снижению вызовов бригад скорой помощи и госпитализации по причине острых респираторных заболеваний. 92,0% из 700 госпитализированных граждан составляют дети в возрасте до 14 лет. При этом, зарегистрировано 84 вызова бригад скорой помощи, что также свидетельствует о снижении количества вызовов. Значительно снижены и масштабы заболеваемости гриппом H1N1 подвида гриппа A.