Среда, 23 Января 2019 14:40

АрмИнфо.С 14 по 21 октября 2019 года в Ереване пройдет первый Форум "Аврора".

Конференция соберет ведущих мировых экспертов в области социальных, научно- технологических, образовательных и гуманитарных инноваций и станет первой подобной инициативой в регионе.

В течение недели лидеры мнений смогут обменяться опытом и обсудить примеры успешных и революционных решений самых разных проблем - от улучшения инфраструктуры до прорывов в области здравоохранения и расширения прав и возможностей женщин.

В насыщенную программу войдет четвертая церемония вручения премии "Аврора", второй Глобальный инновационный форум, образовательный форум и серия открытых лекций, посвященных пятой годовщине создания колледжа United World College (UWC) Dilijan, а также серия круглых столов и культурных мероприятий. Завершится неделя грандиозным концертом в Ереване.