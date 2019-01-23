Среда, 23 Января 2019 14:39

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении обсуждает вопрос о повышении возрастного порога для вакцинации от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом 23-го января на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

"Завтра мы обсудим возможности увеличения возрастных групп, позволим ли мы другим возрастным группам получать эту вакцину бесплатно, а не ограничивать число тех, кто пользуется этой возможностью. Скорее всего, решение будет принято, и мы объявим, о каком возрастном пороге идет речь", -сказал Торосян.

В Армении вакцинация папиломавируса началась в декабре 2017 года. Ее делают девочкам от 9 до 13 лет на добровольной основе. Родители, отказывающиеся от вакцинации, обязаны предоставить письменный отказ. На данный момент общественность не однозначно и с сомнением относится к вакцинации, так как бытует мнение, что вакцина, предотвращая развитие вируса папилломы, может впоследствии вызывать у детей осложнения. Так, например, некоторые считают, что применение данной вакцины может привести к бесплодию и т.д. Тем временем, по официальным данным, рак шейки матки является вторым в Армении по распространенности видом онкологического заболевания.