Среда, 23 Января 2019 14:15

АрмИнфо.На территории Армении 24 и 26-го января ожидается погода без осадков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, 25, и с 27 по 28 января в большинстве регионов ожидаются осадки, в горных регионах в виде снега, в предгорьях и долинах в виде дождя. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха с 25 по 28 января постепенно поднимется 8-10 градусов.

В Ереване 24 и 26 января ожидается ясная погода без осадков. 25, с 27 по 28 января ожидаются слабые осадки. Температура воздуха днем составит от +6 до +10 градусов тепла.