Среда, 23 Января 2019 14:14

АрмИнфо.Министерство здравоохранения Армении уже выдало свое профессиональное заключение касательно состояния здоровья бизнесмена Самвела Майрапетяна как следственному органу, так и ЕСПЧ. Об этом заявил глава ведомства Арсен Торосян 23-го января на встрече с журналистами.

"На данный момент я не уверен, что могу раскрыть медицинскую тайну, скажу лишь, что позиция, высказываемая следственным органом, включает и нашу. Следовательно, ознакомившись с мнением следствия, вы можете быть уверены, что ознакомились с нашей", - заявил Торосян.

На вопрос журналиста, способна ли Армения обеспечить Майрапетяну лечение с применением предписанного ему транслюминального дренирования, глава Минздрава ответил: "А вы уверены, что ему на данный момент предписан именно этот метод?". Напомним, что Самвел Майрапетян был задержан Специальной следственной службой (ССС) 7-го октября. Ему выдвинуто обвинение по статье 38-311 Уголовного кодекса Армении (Соучастие во взяточничестве). Аппеляционный суд 27 декабря освободил Майрапетяна под залог 30 млн. драмов ($60 тыс.). Так как паспорт бизнесмена находился в службе, и предприниматель не может выехать из страны, 29-го декабря адвокаты в срочном порядке представили заявление в ССС для предоставления ему возможности выехать в Германию для лечения. "Несколько известных хирургов в результате созванного консилиума пришли к выводу, что в Республике Армения невозможно организовать и обеспечить специализированное лечение, поскольку в Республике Армения нет транслюминального дренирования", - отмечалось в заявлении адвокатов. 8-го января паспорт Майрапетяну вернули, но, согласно заявлению адвокатов, ему было запрещено выехать из Армении. В начале января ССС выступила с заявлением касательно заболевания Самвела Майрапетяна. В заявлении отмечалось, что для прояснения некоторых вопросов, связанных с состоянием Майрапетяна, 14 ноября 2018 г была назначена судебно-медицинская экспертиза, а ее проведение поручено межведомственной комиссии. Заключение экспертизы пока не получено. "Утверждение стороны защиты о том, что операция по удалению камня из желчевыводящих протоков возможна лишь за рубежом, неоднозначно, поскольку согласно полученным сведениям, подобные операции проводятся и в Армении>, - говорилось в заявлении.

Тем не менее, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 17-го января принял решение о применении промежуточной меры по делу бизнесмена и владельца Второго общественного телевидения Самвела Майрапетяна. ЕСПЧ порекомендовал правительству Армении в спешном порядке обеспечить оказание медицинской помощи в соответствии с показаниями врачей, в том числе с применением метода транслюминального дренирования. "Принимая во внимание тот факт, что, по мнению специалистов - врачей, лечение Майрапетяна в Армении осуществить невозможно, в частности, из-за отсутствия возможности транслюминального дренирования, из решения ЕСПЧ следует, что ему необходимо разрешить отправиться в Германию, в ту больницу, где он ранее проходил лечение раньше", - отмечается в заявлении.