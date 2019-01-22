Вторник, 22 Января 2019 20:05

АрмИнфо.. Без разрешения нагорно- карабахского конфликта не может быть и речи о нормализации отношений между Турцией и Арменией, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, без решения нагорно-карабахского конфликта стабильность на Южном Кавказе невозможна.

Напомним, что 1 ноября 2018 года, выступая в парламенте, премьер­министр РА Никол Пашинян отмечал, что новые власти Армении готовы к продолжению процесса урегулирования отношений с Турцией без предусловий. "Граница с Турцией блокирована не нами, она блокирована Турцией из-за карабахского конфликта и это плохая политика. Если кому- либо кажется, что подобным способом можно обеспечить согласие народов Армении и Арцаха на тот или иной вариант урегулирования карабахского конфликта, он сильно ошибается", - подчеркивал Пашинян.