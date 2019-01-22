Вторник, 22 Января 2019 20:01

АрмИнфо. Из-за незаконной блокады дорог, ведущих к Амулсарскому месторождению, за последние 6 месяцев 1300 человек (из коих 460 - жители прилегающих к руднику общин) являясь сотрудниками Lydian, и ее компаний-подрядчиков лишилось работы. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Согласно источнику, Lydian продолжает мониторинг социальной ситуации в общинах, что является компонентом социальной ответственности компании. Мониторинг включает также показатели миграции, которые были собраны на основе на данных, предоставленных центрами занятости, старейшинами общин и сотрудниками социальной группы компании. Согласно полученным данным отток населения за период, начиная со времен блокады дорог и по сей день, в годовом разрезе увеличился, тогда как в период проведения строительных работ на Амулсарском месторождении в общинах Гндеваз, Горайк и Сараван не было зарегистрировано ни одного случая миграции. Так, по окончанию 2018 года 6 человек мигрировали из общины Гндеваз, 12 из Саравана. Мигрировавших на постоянной основе из Джермука насчитывается 64 человека, против 34 человек за тот же период годом ранее.

Вместе с тем, наряду с завершением строительных работ во всех 4 общинах возросла сезонная миграция. Согласно полученным данным, число временно мигрировавших граждан на сезонные работы из Джермука составило 219 человек, против 80 человек годом ранее за тот же период.

Блокада Амулсарских дорог привела не только к потере несколько сотен непосредственных рабочих мест, но и негативно сказалась на косвенных рабочих местах в этих общинах: <В течение 2017 года, компании-подрядчики в общинах осуществили покупок на $200 тыс. (питание, топливо, транспортные и гостиничные услуги и т. д.). Эти продолжающиеся значительные финансовые потоки создавали существенные возможности для роста местного бизнеса, расширения и создания рабочих мест. А с июня 2018 года, ввиду незаконной блокады дорог, такая возможность исчезла> , - отмечается в сообщении.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.

Отметим, что с июня 2018г. дороги, ведущие к Амулсарскому месторождению закрыты группой людей, выступающих против эксплуатации рудника.